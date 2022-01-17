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В Сирии обнаружены останки древнейших гибридных животных

17.01.2022 / 13:31
Фото: Andrew Bennett et al. / Science Advances
Фото: Andrew Bennett et al. / Science Advances

За пятьсот лет до появления домашней лошади в Месопотамии, ценных скакунов, именуемых "кунга", запрягали в церемониальные или военные повозки и использовали в качестве королевских подарков. Это подтверждают тексты и таблички возрастом 4,5 тысячи лет. Природа животных оставалась неизвестной до последнего времени. Согласно исследованию, опубликованному в Science Advances, эти престижные животные были результатом скрещивания домашнего осла и уже вымершего дикого сирийского кулана.

Фото: Antiquity
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Так, обнаружен старейший пример гибрида животных. Палеогенетики из Института Жака Моно (Парижский университет) использовали древнюю ДНК, чтобы показать, что эти животные были получены путем скрещивания. Ученые изучили геномы непарнокопытных из сирийского княжеского погребального комплекса Телль-Умм-эль-Марре которому 4,5 тысячи лет. Несмотря на деградацию, геном удалось секвенировать и сравнить с геномом других непарнокопытных, а также с геномом останков последних сирийских куланов и костей животного из храма Гебекли-Тепе (Турция), которым 11 тысяч лет.

Согласно анализам, непарнокопытные Телль-Умм-эль-Марре являются гибридами первого поколения, полученными в результате скрещивания домашнего осла и кулана. Поскольку кунги были бесплодны, а куланы - неприручены, приходилось каждый раз скрещивать домашнюю самку с ранее отловленным диким животным.

Вместо того, чтобы одомашнивать диких лошадей, населявших этот регион, шумеры производили и использовали гибридов. Они были сильнее и быстрее ослы и намного быстрее, чем лошади. В то же время они лучше поддавались управлению, чем дикие куланы. Эти выведенные кунги в итоге были вытеснены домашней лошадью.

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Фото: Юлиуш Коссак
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