Отца и мать, на 6 лет оставивших дочь в роддоме, лишили родительских прав

В понедельник, 17 января, Пресненский районный суд Москвы поставил точку в резонансной и необычной истории о девочке, которая при живых и вполне благополучных родителях около 6 лет прожила в роддоме. Биологических родителей ребенка - Юрия Зинкина и Татьяну Максимову - суд постановил лишить родительских прав. Но, к слову, они не особо и боролись за свои права. Ранее суд обязал забрать их малышку из больницы, но они проигнорировали это решение. И девочку в итоге забрала приемная семья.

Об этой истории стало известно в декабре 2019 года. Тогда журналисты рассказали о девочке, которая всю жизнь провела в больнице. Несмотря на то, что имела полную и обеспеченную семью. Девочка родилась недоношенной, и родители посчитали, что младенец болен, поэтому оставили его в перинатальном медицинском центре "Мать и дитя". Но со временем врачи сказали им, что девочку уже можно забирать. Однако сделать это и отец, и мать малышки отказались. В итоге девочка прожила в платной палате при роддоме с няней почти 6 лет.

При этом родители исправно оплачивали госпитализацию дочки, а это примерно по 1 миллиону рублей в месяц. Но вот забрать девочку ни в какую не хотели.

Клиника, убедившись, что девочка больше не нуждается в стационарном лечении, расторгла договор с родителями и обратилась в суд с требованием, чтобы ребенка забрали. Суд, изучив доводы врачей, обязал родителей забрать дочь, не найдя оснований для содержания ее в медучреждении. Но за девочкой родители так и не пришли.

После чего таких странных родителей ограничили в родительских правах, а затем органы опеки Хамовнического района инициировали судебный процесс о лишении родительских прав кровных матери и отца девочки. И вчера этот иск был удовлетворен.

На главный вопрос о том, почему девочку не забирали, точного ответа так и нет. Биологическая мать Саши - Татьяна Максимова - годами утверждала, что ее дочь якобы неизлечимо больна. Доходило до того, что женщина заявляла, что у малышки отсутствует часть внутренних органов, поэтому жизнь вне больницы для нее невозможна. Слушать врачей женщина упорно отказывалась.

По словам детского омбудсмена столицы, судьба девочки в приемной семье складывается хорошо

У отца несколько других детей, воспитанием которых и работой якобы он сильно занят. Внятных разъяснений по поводу Саши он не давал. Зато давал понять, что если и забирать девочку с больницы, то это должна сделать ее мать, а никак не он. В настоящее время Зинкин и Максимова разводятся.

По словам уполномоченного по правам ребенка в столице Ольги Ярославской, судьба девочки в приемной семье складывается хорошо.

"За полтора года разбирательств Саша в нашем доме для всех уже стала родная. Она пошла в первый класс, ходит на дни рождения к своим подружкам, к друзьям, занимается спортом, выступает на новогоднем утреннике. Сейчас она живет жизнью настоящего ребенка и радуется жизни", - рассказала вчера журналистам Юлия, которой доверили опеку над девочкой.

Женщина не скрывает, что после такого судебного решения всерьез намерена удочерить девочку. И приложит все усилия для этого.