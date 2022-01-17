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17.01.2022 17:55
Рубрика: Общество

Первые данные по итогам переписи населения появятся в апреле 2022 года

Текст: Сергей Тихонов
Фото: Антон Денисов/РИА Новости Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Сейчас все данные о переписи населения, полученные из разных источников, сводятся вместе, а первые итоги появятся в апреле, сообщил глава "Росстата" Павел Малков на встрече с журналистами.
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По его словам, такие сроки обозначены в постановлении Правительства. В цифровой переписи впервые использовалось много каналов сбора информации - часть данных собиралась через портал госуслуг, часть через переписчиков, часть через стационарные переписные участки. Также учитывались административные данные, и отдельно - спецконтингент. Кроме того, выверяли численность населения через операторов мобильной связи. "Сейчас все сводится воедино, и конечно внутри есть дубли, используются сложные технологии их вычищения. Поэтому мы не будем сейчас торопиться, цифры требуют серьезной проверки", - сказал Малков.

Всероссийская перепись населения прошла с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Впервые в истории ее можно было пройти также в онлайн режиме: жители страны могли ответить на вопросы анкеты через портал Госуслуг. Перепись в труднодоступных районах страны проходила с 1 апреля по 20 декабря 2021 года.

Общество Соцсфера Демография Правительство Минэкономразвития Росстат Всероссийская перепись населения 2021 года

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