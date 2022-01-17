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17.01.2022 22:53
Рубрика: Культура

Первый музыкант из СНГ добился миллиарда прослушиваний на Spotify

Текст: Александр Алексеев
Рекордсменом стал 20-летний казахский диджей-самоучка Иманбек Зейкенов, которого теперь слушают по всему миру. На этот раз столь высокого достижения - миллиарда прослушиваний - удостоился ремикс трека Roses, изначально сочиненного нью-йоркским рэпером Saint Jhn и благодаря Иманбеку получивший теперь название Roses - Imanbek Remix.

В оригинале эта песня была, прямо скажем, не самой выдающейся - тягучей, монотонной, самобытной, но быстро наскучивающей - автор сочинил ее еще в 2015 году, но так и не смог попасть в топы хит-парадов. Зато теперь, благодаря ускорению скоростей, дополнительным дорожкам, "буратинистому" вокалу и новым идеям в гармонии и мелодике, "Розы", как говорится, зазвучали.

Трек-победитель Roses - Imanbek Remix Иманбек выложил в сети еще в 2019 году. Неожиданно для него самого ремикс песни в конце 2020 года услышали академики премии Grammy. И в марте Иманбек сенсационно выиграл в номинации "Лучший ремикс", а к октябрю 2021-го число прослушиваний на стриминговом сервисе Spotify перевалило за миллиард. И на сегодняшний день составляет уже около полутора…

Фото: iStock
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Теперь "Розы" Иманбека находятся в плейлисте сервиса Billions Club, то бишь, клубе песен, прослушанных больше миллиарда раз. В том самом, где до сих пор не было ни одного русскоязычного артиста, ни из России, ни из стран СНГ. Теперь есть - Иманбек.

Так что получается, что за одну композицию Roses - Imanbek Remix диджей-самоучка получает уже вторую престижную награду.

Хотя и трудился над новой версией трека, не мечтая о столь значительной славе, у себя дома, в Нур-Султане, не имея такой студии и навороченной техники, как автор.

Сравните, кстати, качество идей Иманбека. Вот так песня звучала изначально. Немного монотонно и не столь выигрышно и азартно. Как говорится "небо и земля". И только после появления ремикса ее начали тоже активно смотреть меломаны.

При этом Иманбек - не профессиональный музыкант, он не учился играть ни на одном инструменте, а до нагрянувшей на него славы работал железнодорожником. И лишь любительски пробовал осваивать диджейские вертушки. А в свободное время пересводил и перезаписывал понравившиеся ему песни, выкладывал их в интернет, не тратясь на продвижение и рекламу, и в итоге стал звездой. Благодаря идеям и свежему взгляду на музыку!

Лищь пандемия коронавируса не позволила Иманбеку отправиться осенью 2021 года в мировой тур. Но, еще наверстает.

Между тем

Вскоре после победы в номинации Grammy Иманбек успел побывать в России: общался с нашими музыкантами, зашел в программу "Вечерний Ургант". Прежде среди его коллег по сотрудничеству значились LP, Шон Пол, Lil Xan, KDDK, скрывающийся под псевдонимом GlebaTV Глеб Маврин, Desiigner и Кирилл Dzham. Ожидаем уже и совместный трек Иманбека с Элджеем.

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