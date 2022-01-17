Песков оценил необходимость переговоров Москва-Киев-Вашингтон

Нет смысла привлекать США к обсуждению Москвой двусторонних отношений с Украиной. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы.

"Зачем Соединенные Штаты, чтобы обсуждать двусторонние российско-украинские отношения, когда они целиком и полностью сейчас индексированы на ход выполнения Минских договоренностей, то есть, точнее, на его отсутствие? Не думаю, что для этого нужны США", - подчеркнул Песков.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил американскому лидеру Джо Байдену провести трехстороннюю встречу по видеосвязи с Владимиром Путиным. Руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак считает, что можно было бы обсудить Донбасс.

"Вопрос - по Донбассу или нет. Если я правильно помню, не было никакого уточнения, о чем предлагается поговорить в составе троих", - сказал Песков. "Все равно предстоит выяснить, что о Донбассе предлагают наши украинские оппоненты обсуждать с Россией", - заметил он в ответ на реплику журналиста, что Ермак выступил с уточнением темы. "Россия - не сторона конфликта", - в который раз напомнил пресс-секретарь президента.

"Означает ли это, что большую надежду они возлагают на США и меньшую надежду - на нормандский формат и не считают больше необходимым все-таки хоть как-то ориентироваться на выполнение обязательств, которые были зафиксированы в нормандском формате? К сожалению, пока ответов на все это нет", - заявил Песков. "Может, Киев имеет в виду другие темы, но это нам всем предстоит еще узнать", - заключил он.