Песков оценил необходимость переговоров Москва-Киев-Вашингтон

Новости

На прошлой неделе половина пострадавших в ДТП детей в Москве были пассажирами 14:36
В Подмосковье на Крещение откроют подогретые купели 14:22
Сервис MyHeritage оштрафован за отказ локализовать данные россиян 14:17
Глава ОКР назвал медальный план на Олимпиаду в Пекине 14:17
Астрахани присвоят звание "Город трудовой доблести" 14:16
МЧС: В этом году резко вырастет число легальных крещенских купелей 14:16
В Индонезии объявили имя новой столицы 14:08
Фото: В Москве прощаются со вдовой Мягкова Анастасией Вознесенской 14:02
В "ЕР" назвали причину переноса законопроекта о QR-кодах 14:02
В ближайшие часы в Москве резко усилится ветер 13:59
Воробьев поручил упростить запись к врачам в Подмосковье 13:58
Собянин: 134 школы и детсада построят в Москве за 2022-2024 годы 13:53
"Аэрофлот" с 22 января полностью восстановит перелеты в Казахстан 13:46
Конституционные реформы помогут Сербии быстрее интегрироваться в ЕС 13:38
Прививать подростков от коронавируса хотят вакциной в виде капель 13:37
У Леонида Куравлева началось обширное поражение легких 13:35
Генконсульство РФ в Алма-Ате возобновит прием 24 января 13:34
Возбуждено уголовное дело после аварии на переходе у МГУ 13:13
Песков оценил возможность новых указаний регионам по борьбе с "омикроном" 13:05
В аэропорту Минска пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП 13:03
Лукашевич назвал ОБСЕ неподходящей площадкой для дискуссий о гарантиях безопасности 13:03
"Бессмертный полк" России запустил конкурс памяти Василия Ланового "Пробуждая сердца" 12:59
Надаль считает ситуацию с визой Джоковича бардаком 12:49
Песков: Подготовка визита Путина в Пекин продолжается 12:49
Песков: Просьба Эстонии к НАТО доказывает обоснованность опасений России 12:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году
Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году
17.01.2022 14:09
Рубрика: Власть

Песков оценил необходимость переговоров Москва-Киев-Вашингтон

Текст: Кира Латухина
Нет смысла привлекать США к обсуждению Москвой двусторонних отношений с Украиной. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы.

"Зачем Соединенные Штаты, чтобы обсуждать двусторонние российско-украинские отношения, когда они целиком и полностью сейчас индексированы на ход выполнения Минских договоренностей, то есть, точнее, на его отсутствие? Не думаю, что для этого нужны США", - подчеркнул Песков.

Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Песков оценил возможность размещения российских ракет на Кубе и в Венесуэле

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил американскому лидеру Джо Байдену провести трехстороннюю встречу по видеосвязи с Владимиром Путиным. Руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак считает, что можно было бы обсудить Донбасс.

"Вопрос - по Донбассу или нет. Если я правильно помню, не было никакого уточнения, о чем предлагается поговорить в составе троих", - сказал Песков. "Все равно предстоит выяснить, что о Донбассе предлагают наши украинские оппоненты обсуждать с Россией", - заметил он в ответ на реплику журналиста, что Ермак выступил с уточнением темы. "Россия - не сторона конфликта", - в который раз напомнил пресс-секретарь президента.

"Означает ли это, что большую надежду они возлагают на США и меньшую надежду - на нормандский формат и не считают больше необходимым все-таки хоть как-то ориентироваться на выполнение обязательств, которые были зафиксированы в нормандском формате? К сожалению, пока ответов на все это нет", - заявил Песков. "Может, Киев имеет в виду другие темы, но это нам всем предстоит еще узнать", - заключил он.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Президент Администрация Президента Переговоры по урегулированию конфликта на Украине

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 30 726 случаев COVID-19 в 85 регионах
Правительство Коми ушло в отставку
В Минздраве заявили о признании за рубежом эффективности "Спутника V"
На портале госуслуг появился новый сервис
Гинцбург напомнил о смертельной опасности "живой вакцины" от COVID-19
Песков: РФ настаивает на прямом ответе на предложения по гарантиям безопасности
В Кремле назвали условие контактов Путина с Байденом