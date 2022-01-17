Песков оценил возможность новых указаний регионам по борьбе с "омикроном"

Дополнительные циркуляры регионам в связи с распространением штамма коронавируса "омикрон" не нужны. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Эта работа сейчас ведется и президентом, и правительством фактически на ежедневной основе. С регионами постоянно общаются и вице-премьер Татьяна Голикова, и председатель правительства Михаил Мишустин, и президент - с руководителями регионов", - подчеркнул он.

"Особые полномочия никто не отменял, поэтому все действуют в первую очередь с оглядкой на то, что происходит конкретно "на земле", в конкретно взятом регионе", - продолжил Песков. "Так оно и происходит, поэтому здесь нет необходимости в каких-то дополнительных действиях, они и так выполняются", - заключил он.