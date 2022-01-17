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17.01.2022 12:39
Рубрика: Власть

Песков оценил возможность размещения российских ракет на Кубе и в Венесуэле

Текст: Кира Латухина
Россия рассматривает разные варианты обеспечения безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, замглавы МИД Сергей Рябков не подтвердил и не опроверг планы размещения на Кубе и в Венесуэле российских ракет. Песков напомнил, что речь идет о суверенных государствах. "Безусловно, в контексте нынешней ситуации Россия думает о том, как обеспечить собственную безопасность", - сказал он.

Песков: Россия никому не угрожает военными действиями

Заметив, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд говорила про 18 сценариев на случай обострения ситуации на Украине, пресс-секретарь президента России заявил: "Мы тоже разные сценарии рассматриваем. Считаем, что их должно быть гораздо меньше, потому что постановка вопроса предельно конкретная. Здесь не нужно делать сложным то, что, может быть, не настолько сложное". "Вопросы заданы предельно прямые и конкретно сформулированные", - подчеркнул Песков, добавив, что есть надежда, что на этой неделе, как говорили американские собеседники, им удастся сформулировать письменный ответ.

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