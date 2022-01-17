Песков ответил на слова Нуланд о 18 сценариях действий в отношении России

В Москве рассматривают разные сценарии в сфере обеспечения безопасности, и их меньше, чем у США. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Заметив, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд говорила про 18 сценариев при обострении ситуации на Украине, Песков сообщил: "Мы тоже разные сценарии рассматриваем. Считаем, что их должно быть гораздо меньше, потому что постановка вопроса предельно конкретная". И усложнять здесь не надо.

"Вопросы заданы предельно прямые и конкретно сформулированные", - повторил Песков. "Мы надеемся, что, как и говорилось уже нашими американскими собеседниками, на этой неделе что-то им удастся сформулировать в письменном виде", - заключил он.