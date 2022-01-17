Песков: Подготовка визита Путина в Пекин продолжается

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подготовка поездки Владимира Путина на открытие Олимпиады в Пекине продолжается, и пока планируется, что переговоры будут полноформатными, пишет ТАСС.

"Поездка готовится. Готовится она в весьма и весьма сложных условиях", - рассказал Песков. По его словам, китайская сторона проявляет максимум внимания для обеспечения санитарной безопасности. Также появляются дополнительные требования, которые обговариваются Москвой и китайскими партнерами.

"Будет делегация. Ну и кроме этого, еще участие президента в церемонии открытия (Олимпиады. - прим. ред.)", - рассказал Песков.

Несмотря на заметно осложнившуюся в последние дни эпидемиологическую обстановку в мире, Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут, как и планировалось, с 4 по 20 февраля.