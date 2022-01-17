Песков заявил о нелегкой судьбе оппонентов Зеленского

В Кремле не следят за возвращением экс-президента Украины Петра Порошенко в республику. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, мы за этим не следим", - сказал Песков. "Действительно, СМИ сообщают, - продолжил он. - Он - один из политических оппонентов Зеленского, находится в оппозиции. Но это не тот вопрос, чтобы мы пристально следили за этим".

"В целом политическим оппонентам Зеленского приходится нелегко на Украине, это очевидно, это мы фиксируем", - заключил пресс-секретарь президента.