Ученые установили возраст Гром-камня в пьедестале Медного всадника

Петербургские минералоги вычислили примерный возраст Гром-камня - пьедестала Медного всадника - и подробно изучили его структуру. По их оценкам, глыбе, на которой стоит знаменитый памятник Петру Первому, около 1,5-1,6 миллиарда лет.

В исследованиях принимали участие ученые двух университетов - Горного и СПбГУ. Руководил работали крупнейший специалист по природному камню в архитектура Северной столицы профессор Андрей Булах.

В общей сложности минералоги исследовали около двух десятков проб - это естественные сколы с поверхность пьедестала. При анализе проб были применены электронная и ионная микроскопия, электронно-зондовый микроанализ и другие передовые методы. Согласно результатам исследования, Гром-камень представляет собой гранит биотит-мусковитового калиево-полевошпатового состава и имеет явное сходство с гранитами Выборгского массива. Эти породы относятся к так называемому нижнепротерозойскому периоду.

Учены опровергли легенду о том, что Ольгинский валун, стоящий на берегу Финского залива в районе Конной Лахты является частью Гром-камня. "По структуре и текстуре они не идентичны, валун сложен совсем другой горной породой. Также не являются фрагментами Гром-камня и три валуна, находящиеся на берегах Петровского пруда", - заключают минералоги в своей работе.

Точное место происхождения Гром-камня пока под вопросом. По словам кандидата геолого-минералогических наук Светланы Янсон, белым пятном остается и вопрос о поиске обломков, отделенных от валуна при его обработке для пьедестала. Ученые предпринимали много попыток их разыскать, но безуспешно.