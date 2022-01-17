Почти три тысячи авиарейсов отменили в США из-за снежной бури. Непогода обрушилась на восточное побережье страны. Авиакомпании приняли решение приостановить перевозки, сообщает CNN.

Синоптики рассказали, что активный циклон смещается с юга на север. В столице США - Вашингтоне - идет сильный снег. В других регионах - осадки в смешанном виде. Усилился ветер.

Без света остались около 200 тысяч потребителей. Закрыты отдельные участки шоссе I-95, которое тянется от Флориды до канадской границы.

В штатах, оказавшихся во власти непогоды, проживают почти 74 миллиона человек.