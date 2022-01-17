Появился официальный трейлер мини-сериала "Изобретая Анну"

На YouTube-канале Netflix Russia вышел официальный трейлер мини-сериала "Изобретая Анну" (Inventing Anna) с русскими субтитрами. Премьера запланирована на 11 февраля 2022 года

В центре сюжета реальная история девушки из России. Анна Делви прикидывалась богатой немецкой наследницей и выманила под различными предлогами 200 тысяч долларов у своего окружения. Уроженка города Домодедово Анна Сорокина умудрилась тусоваться со знаменитыми и богатыми членами высшего общества Нью-Йорка, жить в дорогих отелях в долг, покупать на поддельные чеки брендовую одежду. Окружающие были убеждены, что в день 25-летия девушка получит доступ к фонду семьи с 60 миллионами евро, поэтому часто платили по ее счетам. В трейлере мы видим, как Анна встречается с репортером в тюрьме, ведет себя заносчиво, также показаны события, которые привели ее к этому - вечеринки и покупки за чужой счет.

Сорокину признали виновной в незаконном получении услуг и хищении, она вела соцсети и раздавала интервью из-за решетки и была условно-досрочно освобождена в феврале 2021 года. Стриминговый сервис выплатил ей гонорар в 300 тысяч долларов, основная часть которого пошли на выплаты потерпевшим.

Среди создателей - Шонда Раймс ("Бриджертоны"), в ролях Джулия Гарнер, Анна Кламски, Лаверн Кокс, Кэти Лоус, Алексис Флойд.