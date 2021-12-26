Видео: стала известна дата выхода второго сезона "Бриджертонов"

На YouTube-канале Netflix появился короткий ролик с анонсом даты премьеры второго сезона сериала "Бриджертоны". Она назначена на 25 марта 2022 года.

Актеры сериала (не исполнители главных ролей), читают очередной информационный листок со свежими сплетнями от леди Уислдаун и озвучивают таким образом дату релиза. В конце все на разный манер утверждают, что "не имели понятия об этом". Тизер второго сезона можно посмотреть здесь.

Известно, что после успешного старта "толерантного" шоу в декорациях Англии XIX века создатели запланировали, что у проекта будет как минимум восемь сезонов. В какой-то момент он был самым популярным на стриминговом сервисе, пока в октябре этот рекорд не был побит южнокорейской "Игрой в кальмара". Сериал вошел в список самых популярных шоу года по данным IMDb и был обласкан во многих рейтингах.