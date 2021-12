Сервис IMDb опубликовал топ-10 сериалов уходящего года, наиболее популярных у пользователей ресурса.

Интереснее всего были:

1. "Ванда/Вижн" (WandaVision).

2. "Локи" (Loki).

3. "Игра в кальмара" (Squid Game).

4. "Сокол и Зимний солдат" (The Falcon and the Winter Soldier).

5. "Бриджертоны" (Bridgerton).

6. "Ходячие мертвецы" (The Walking Dead).

7. "Мейр из Исттауна" (Mare of Easttown).

8. "Тень и кость" (Shadow and Bone).

9. "Кобра Кай" (Cobra Kai) ;

10. "Люцифер" (Lucifer).