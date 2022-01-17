Помощник президента США Салливан анонсировал новые контакты с Россией

Белый дом на этой неделе может проинформировать мировую общественность о дальнейших шагах в переговорах с Россией по европейской безопасности. Об этом в эфире телеканала CBS заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Отвечая на вопрос журналиста, представитель американской администрации не дал прямого ответа, возможна ли видеоконференция с участием лидеров трех стран - Джо Байдена, Владимира Путина и Владимира Зеленского.

"Ключевым моментом тут является то, что мы готовы к любому развитию событий. Если Россия хочет двигаться вперед по пути дипломатии, мы абсолютно готовы это делать в тесной координации с нашими союзниками и партнерами", - сказал представитель Белого дома (цитата по ТАСС).

О дальнейших шагах в сфере дипломатии Вашингтон объявит в самое ближайшее время, пообещал Салливан.

Напомним, в конце прошлой недели президент Украины предложил провести виртуальный саммит с участием глав США и России. Сенатор Алексей Пушков назвал эту инициативу неудачной попыткой самопиара. "Такие переговоры не нужны никому, кроме него самого, а этого недостаточно", - подчеркнул член Совета Федерации РФ.