Порошенко уснул в ходе процесса об избрании ему меры пресечения

Бывший президент Украины Петр Порошенко задремал во время судебного процесса об избрании ему меры пресечения по делу о госизмене. Об этом сообщает УНИАН.

"Петр Алексеевич, кажется, подустал и задремал прямо на суде", - отметили журналисты, сопроводив свои слова небольшим видео. На нем видно, как Порошенко подпер голову кулаком, слушая своего адвоката, затем прикрыл глаза, явно заскучав, и его голова начала клониться к столу. Вздремнуть ему удалось всего несколько секунд, в результате его оплошность никто из участников процесса не заметил.

Напомним, Порошенко обвиняют в "финансировании терроризма" и госизмене, а также в создании "террористической организации". По данным следствия в период нахождения Порошенко у власти была создана коррупционная схема для закупки в Донбассе. Сторона обвинения требует заключить экс-президента под стражу с возможностью внесения залога на сумму 1 млрд гривен (40 миллионов долларов). На его имущество и активы, указанные в декларации, наложен арест. Политику грозит до 15 лет лишения свободы.

Следователи госбюро расследований пытались вручить ему повестку на допрос еще в декабре, но тот фактически сбежал от них и уже через несколько часов оказался за границей. Впрочем, вскоре Порошенко пообещал вернуться в январе на Украину. А его адвокаты вызвали в суд действующего президента Владимира Зеленского, чтобы тот обнародовал полные записи так называемых "пленок Медведчука", на основании которых Зеленский и обвинил Порошенко в госизмене.