Посол ЕС в РФ: Взаимное признании ковид-сертификатов обсуждается экспертами

Вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса все еще обсуждается на уровне экспертов. Об этом сообщил глава представительства Европейского союза в России Маркус Эдерер.

По его словам, последняя техническая онлайн-встреча экспертов ЕС и РФ, на которой обсуждалось взаимное признание сертификатов, прошла в октябре 2021 года. "Российская сторона заявила о заинтересованности в решении этого вопроса. С тех пор никаких встреч больше не было, поддерживались лишь неофициальные контакты. Необходимо, чтобы российская сторона направила официальное письмо с заявкой на признание эквивалентности в адрес генерального секретаря Европейской комиссии, но такого письма пока не поступало", - отметил посол.

Что касается признания "Спутника V", то, по словам Эдерера, был достигнут определенный прогресс. Всемирная организация здравоохранения получила всю необходимую документацию. Европейское агентство по лекарственным средствам ожидает такой же пакет документов. "Мы заинтересованы в том, чтобы в Европе было как можно больше надежных вакцин от коронавируса", - отметил посол ЕС.