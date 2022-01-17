Новости

Токаев снял с должности своего спецпредставителя на "Байконуре" 16:02
Путин поручил Минтруду исправить ситуацию с охватом пенсионеров соцуслугами 15:59
Путин поручил проверить рост цен на стройресурсы 15:53
Путин поручил убрать не менее 111 незаконных свалок до конца 2023 года 15:49
Турчак предложил увеличить привлекательность муниципальной службы 15:17
Премьер Пакистана заявил о поддержке мусульманами слов Путина о пророке Мухаммеде 15:00
Постпред РФ при ОБСЕ: На Украине увеличилось число учений с участием Запада 14:49
На прошлой неделе половина пострадавших в ДТП детей в Москве были пассажирами 14:36
В Подмосковье на Крещение откроют подогретые купели 14:22
Сервис MyHeritage оштрафован за отказ локализовать данные россиян 14:17
Глава ОКР назвал медальный план на Олимпиаду в Пекине 14:17
Астрахани присвоят звание "Город трудовой доблести" 14:16
МЧС: В этом году резко вырастет число легальных крещенских купелей 14:16
В Индонезии объявили имя новой столицы 14:08
Фото: В Москве прощаются со вдовой Мягкова Анастасией Вознесенской 14:02
В "ЕР" назвали причину переноса законопроекта о QR-кодах 14:02
В ближайшие часы в Москве резко усилится ветер 13:59
Воробьев поручил упростить запись к врачам в Подмосковье 13:58
Собянин: 134 школы и детсада построят в Москве за 2022-2024 годы 13:53
"Аэрофлот" с 22 января полностью восстановит перелеты в Казахстан 13:46
Конституционные реформы помогут Сербии быстрее интегрироваться в ЕС 13:38
Прививать подростков от коронавируса хотят вакциной в виде капель 13:37
У Леонида Куравлева началось обширное поражение легких 13:35
Генконсульство РФ в Алма-Ате возобновит прием 24 января 13:34
Возбуждено уголовное дело после аварии на переходе у МГУ 13:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году
Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году
17.01.2022 14:49
Рубрика: Власть

Постпред РФ при ОБСЕ: На Украине увеличилось число учений с участием Запада

Текст: Юрий Когалов
Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости

Украина увеличила количество учений с участием западных военнослужащих. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Фото: БелТА/РИА Новости
Лукашенко: У границ Беларуси идет наращивание военного контингента Украины

По его словам, в этом году будет проведено не менее десяти таких учений, в прошлом году их было семь. Как напомнил Лукашевич, президент Украины Владимир Зеленский в конце прошлого года одобрил отдельное решение Верховной рады, чтобы расширить возможности присутствия военнослужащих западных стран на территории Украины для участия в маневрах. Как подчеркнул постпред РФ при ОБСЕ, это создает угрозу для безопасности России.

"Вы видите, что идет реальное военное освоение территории не члена НАТО. И это, конечно, в приближении к российским рубежам создает абсолютно реальную угрозу нашей безопасности", - заявил Лукашевич.

Он также отметил, что ухудшающаяся обстановка в Донбассе наводит на мысль, что украинское руководство не исключает силовой сценарий решения проблем региона. В связи этим Киев и стремится укрепить взаимодействие с НАТО, добиться увеличения поставок вооружения.

"Украина, может быть, на словах иногда подтверждает некую приверженность пакету предложений по урегулированию (Минским соглашениям), но ведет практическую работу по ее слому. В наших дискуссиях в ОБСЕ это абсолютно кристаллизовано выходит из заявлений украинских представителей, поддерживаемых всячески представителями западного крыла", - добавил Лукашевич.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Международные организации ОБСЕ Отношения России и Украины Расширение НАТО

Главное сегодня

Путин поручил Минтруду исправить ситуацию с охватом пенсионеров соцуслугами
За сутки в России подтверждено 30 726 случаев COVID-19 в 85 регионах
Правительство Коми ушло в отставку
В Минздраве заявили о признании за рубежом эффективности "Спутника V"
На портале госуслуг появился новый сервис
Песков: РФ настаивает на прямом ответе на предложения по гарантиям безопасности
В Кремле назвали условие контактов Путина с Байденом