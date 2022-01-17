Постпред РФ при ОБСЕ: На Украине увеличилось число учений с участием Запада

Украина увеличила количество учений с участием западных военнослужащих. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

По его словам, в этом году будет проведено не менее десяти таких учений, в прошлом году их было семь. Как напомнил Лукашевич, президент Украины Владимир Зеленский в конце прошлого года одобрил отдельное решение Верховной рады, чтобы расширить возможности присутствия военнослужащих западных стран на территории Украины для участия в маневрах. Как подчеркнул постпред РФ при ОБСЕ, это создает угрозу для безопасности России.

"Вы видите, что идет реальное военное освоение территории не члена НАТО. И это, конечно, в приближении к российским рубежам создает абсолютно реальную угрозу нашей безопасности", - заявил Лукашевич.

Он также отметил, что ухудшающаяся обстановка в Донбассе наводит на мысль, что украинское руководство не исключает силовой сценарий решения проблем региона. В связи этим Киев и стремится укрепить взаимодействие с НАТО, добиться увеличения поставок вооружения.

"Украина, может быть, на словах иногда подтверждает некую приверженность пакету предложений по урегулированию (Минским соглашениям), но ведет практическую работу по ее слому. В наших дискуссиях в ОБСЕ это абсолютно кристаллизовано выходит из заявлений украинских представителей, поддерживаемых всячески представителями западного крыла", - добавил Лукашевич.