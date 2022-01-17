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17.01.2022 17:43
Рубрика: Общество

Пожелания регионов по модернизации поликлиник включат в нацпроект

Текст: Елена Манукиян

До 15 февраля регионы должны представить свои предложения по модернизации первичного звена медицины для включения в нацпроект "Здравоохранение", сообщили в АНО "Национальные приоритеты". Отмечается, что это должны быть мероприятия, направленные на повышение доступности и качества первичной медпомощи, в том числе на селе и в малых городах, усиление профилактики заболеваний и повышение ответственности органов власти и руководителей медорганизаций за обеспечение прав пациентов.

Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости
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Помимо этого, все государственные и муниципальные поликлиники оформят в едином стиле, говорится в пресс-релизе. Так, Минздравом совместно с АНО "Национальные приоритеты" разработаны рекомендации для регионов по брендированию лечебных учреждений: например, в них указано, какая мебель должна стоять в кабинете врача и рекреациях, в какие цвета могут быть покрашены стены, а также задокументированы правила обслуживания пациентов, в том числе - особенности их маршрутизации.

"В России программу "Модернизации первичного звена здравоохранения" запустили 1 января 2021 года. Результаты уже есть. За год построено более 1,8 тысячи фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий", - напомнила руководитель коммуникационного сопровождения нацпроекта "Здравоохранение" АНО "Национальные приоритеты" Наталия Дарбинян.

Общество Здоровье Власть Работа власти Регионы Национальные проекты 2019-2024 Медицина и здоровое питание

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