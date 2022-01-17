Премьер Пакистана заявил о поддержке мусульманами слов Путина о пророке Мухаммеде

Владимир Путин в понедельник провел телефонный разговор с премьер-министром Исламской Республики Пакистан Имран-Ханом. Как сообщили в пресс-службе Кремля, обсуждались вопросы развития российско-пакистанских связей: борьба с коронавирусом, торгово-экономическое и энергетическое сотрудничество, взаимодействие в гуманитарной сфере.

Кроме того премьер-министр Пакистана заявил о поддержке в мусульманском мире заявлений российского лидера "о недопустимости совершения под предлогом свободы выражения мнений любых действий, унижающих достоинство той или иной религиозной, национальной или социальной группы", говорится в сообщении Кремля.

Напомним, что на большой пресс-конференции в прошлом году Владимир Путин заявил, что оскорбление пророка Мухаммеда является "нарушением свободы на вероисповедание и нарушением святых чувств людей, которые исповедуют ислам".