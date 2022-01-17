Новости

На прошлой неделе половина пострадавших в ДТП детей в Москве были пассажирами 14:36
В Подмосковье на Крещение откроют подогретые купели 14:22
Сервис MyHeritage оштрафован за отказ локализовать данные россиян 14:17
Глава ОКР назвал медальный план на Олимпиаду в Пекине 14:17
Астрахани присвоят звание "Город трудовой доблести" 14:16
МЧС: В этом году резко вырастет число легальных крещенских купелей 14:16
В Индонезии объявили имя новой столицы 14:08
Фото: В Москве прощаются со вдовой Мягкова Анастасией Вознесенской 14:02
В "ЕР" назвали причину переноса законопроекта о QR-кодах 14:02
В ближайшие часы в Москве резко усилится ветер 13:59
Воробьев поручил упростить запись к врачам в Подмосковье 13:58
Собянин: 134 школы и детсада построят в Москве за 2022-2024 годы 13:53
"Аэрофлот" с 22 января полностью восстановит перелеты в Казахстан 13:46
Конституционные реформы помогут Сербии быстрее интегрироваться в ЕС 13:38
Прививать подростков от коронавируса хотят вакциной в виде капель 13:37
У Леонида Куравлева началось обширное поражение легких 13:35
Генконсульство РФ в Алма-Ате возобновит прием 24 января 13:34
Возбуждено уголовное дело после аварии на переходе у МГУ 13:13
Песков оценил возможность новых указаний регионам по борьбе с "омикроном" 13:05
В аэропорту Минска пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП 13:03
Лукашевич назвал ОБСЕ неподходящей площадкой для дискуссий о гарантиях безопасности 13:03
"Бессмертный полк" России запустил конкурс памяти Василия Ланового "Пробуждая сердца" 12:59
Надаль считает ситуацию с визой Джоковича бардаком 12:49
Песков: Подготовка визита Путина в Пекин продолжается 12:49
Песков: Просьба Эстонии к НАТО доказывает обоснованность опасений России 12:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году
Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году
17.01.2022 13:37
Рубрика: Общество

Прививать подростков от коронавируса хотят вакциной в виде капель

Текст: Елена Манукиян
Фото: Олеся Курпяева/ РГ Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Фото: Олеся Курпяева/ РГ

Вакцинация подростков от коронавируса скорее всего станет ежегодной и плановой, планируется, что в дальнейшем сама прививка будет в виде капель в нос. Об этом заявил замдиректора по научной работе Центра эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов на пресс-конференции в "Известиях".

Фото: Сергей Михеев/РГ
Вакцинацию от COVID-19 прошли больше половины пожилых граждан

Он напомнил, что испытания интраназальной вакцины от центра Гамалеи уже проводятся. Она гораздо мягче и практически не вызывает побочных эффектов, к тому же - гораздо лучше защищает от инфекции. Поскольку вирус попадает в организм через органы дыхания, то встречает сопротивление сразу, пояснил Горелов. Так, сначала его нейтрализуют иммунноглобулины А, но если он все же проникнет в организм, то его встретят - иммуноглобулины G. "Получается, фактически двойная защита", - сказал ученый.

По словам разработчиков, дети легче переносят прививку уже потому, что в препарате снижена концентрация действующего вещества. В центре Гамалаи напомнили, что вакцинация не только защищает от тяжелого течения заболевания, но и снижает распространение инфекции. Даже в виде капель прививку будет проводить только медработник.

Между тем, число детей, заболевших коронавирусом растет. Если в 2020 году их было 9,5% из общего числа пациентов с COVID-19, то в 2021 году - уже 10,7%. Зарубежный опыт показывает, что при "омикроне" еще больше детей вовлекаются в эпидемиологический процесс. Чаще всего коронавирусом болеют дети до года (их в основном заражают родители), а также - подростки. Новый штамм "омикрон" опасен для детей тем, что вызывает бронхиолит (воспаление мелких бронхов). Это очень тяжелое осложнение которое требует интенсивной терапии.

На прошлой неделе премьер Михаил Мишустин поручил Минздраву и Минфину до 21 января внести в правительство проект решения о выделении 187 млн рублей для исследования интраназальной вакцины от коронавируса. Финансирование направят на завершение первой и второй фаз испытаний.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 30 726 случаев COVID-19 в 85 регионах
Правительство Коми ушло в отставку
В Минздраве заявили о признании за рубежом эффективности "Спутника V"
На портале госуслуг появился новый сервис
Гинцбург напомнил о смертельной опасности "живой вакцины" от COVID-19
Хватит ли в регионах врачей, коек и лекарств для борьбы с "омикроном"
Уникальное российское судно станет ведущей в мире научной базой на полюсе