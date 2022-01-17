Прививать подростков от коронавируса хотят вакциной в виде капель

Вакцинация подростков от коронавируса скорее всего станет ежегодной и плановой, планируется, что в дальнейшем сама прививка будет в виде капель в нос. Об этом заявил замдиректора по научной работе Центра эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов на пресс-конференции в "Известиях".

Он напомнил, что испытания интраназальной вакцины от центра Гамалеи уже проводятся. Она гораздо мягче и практически не вызывает побочных эффектов, к тому же - гораздо лучше защищает от инфекции. Поскольку вирус попадает в организм через органы дыхания, то встречает сопротивление сразу, пояснил Горелов. Так, сначала его нейтрализуют иммунноглобулины А, но если он все же проникнет в организм, то его встретят - иммуноглобулины G. "Получается, фактически двойная защита", - сказал ученый.

По словам разработчиков, дети легче переносят прививку уже потому, что в препарате снижена концентрация действующего вещества. В центре Гамалаи напомнили, что вакцинация не только защищает от тяжелого течения заболевания, но и снижает распространение инфекции. Даже в виде капель прививку будет проводить только медработник.

Между тем, число детей, заболевших коронавирусом растет. Если в 2020 году их было 9,5% из общего числа пациентов с COVID-19, то в 2021 году - уже 10,7%. Зарубежный опыт показывает, что при "омикроне" еще больше детей вовлекаются в эпидемиологический процесс. Чаще всего коронавирусом болеют дети до года (их в основном заражают родители), а также - подростки. Новый штамм "омикрон" опасен для детей тем, что вызывает бронхиолит (воспаление мелких бронхов). Это очень тяжелое осложнение которое требует интенсивной терапии.

На прошлой неделе премьер Михаил Мишустин поручил Минздраву и Минфину до 21 января внести в правительство проект решения о выделении 187 млн рублей для исследования интраназальной вакцины от коронавируса. Финансирование направят на завершение первой и второй фаз испытаний.