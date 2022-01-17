Диетолог перечислила продукты, употребление которых ведет к бессоннице

Недосып чрезвычайно вреден для здоровья. Человек, который постоянно не высыпается, быстрее устает, у него в организме накапливаются гормоны стресса и снижается иммунитет.

Но часто бывает, что человек и хочет поспать, но заснуть не может. Диетолог Елена Кален рассказала в своем своем Instagram, что если нет каких-то соматических или психологических причин бессонницы, стоит также обратить внимание на свое меню ужина перед сном. Об этом пишет РИА Новости.

Дело в том, что есть продукты, употребление которых на ужин может негативно сказаться на глубине и качестве сна.

Это может быть прожаренное мясо, некоторые овощи - помидоры и баклажаны, различные соленья, а еще сыр с плесенью и даже авокадо. В этих продуктах, по заверению доктора, содержится аминокислота тиранин. В организме она превращается в норадреналин - гормон стресса. Человек перевозбуждается и с трудом будет засыпать.

Также специалист призвала воздержаться перед сном от продуктов с мочегонными свойствами, в частности, от сельдерея.