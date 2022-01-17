Прокурор потребовал арестовать Порошенко на 2 месяца

Сторона обвинения в ходе процесса об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Петра Порошенко по делу о госизмене потребовала арестовать его на два месяца. Как передает УНИАН, прокурор готов выпустить его из-под стражи только под залог в размере 1 миллиарда гривен (около 35,7 миллиона долларов).

"Прошу применить к Петру Порошенко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. И определить залог в размере 1 миллиард гривен", - заявил прокурор. Обвинение также просит обязать Порошенко сдать паспорта и, в случае внесения залога, носить электронный браслет.

Ранее сегодня экс-президент пытался убедить суд вернуть прокуратуре ходатайство об избрании ему меры пресечения, но в этой просьбе ему было отказано.

Напомним, Напомним, Порошенко обвиняют в "финансировании терроризма" и госизмене, а также в создании "террористической организации". По данным следствия в период нахождения Порошенко у власти была создана коррупционная схема для закупки в Донбассе. Сторона обвинения требует заключить экс-президента под стражу с возможностью внесения залога на сумму 1 млрд гривен (40 миллионов долларов). На его имущество и активы, указанные в декларации, наложен арест. Политику грозит до 15 лет лишения свободы.

Следователи госбюро расследований пытались вручить ему повестку на допрос еще в декабре, но тот фактически сбежал от них и уже через несколько часов оказался за границей. Как сегодня объяснил свои действия Порошенко, он принял следователей за пранкеров.

Сегодня экс-президент вернулся в Киев, повестка ему была вручена прямо во время прохождения паспортного контроля.