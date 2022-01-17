Путин поручил губернаторам лично контролировать модернизацию здравоохранения

Президент РФ Владимир Путин поручил главам российских регионов контролировать модернизацию первичного звена здравоохранения в 2022 и 2023 годах. Об этом сообщается в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля по итогам Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

Главы регионов также должны мониторить доступность и качество медицинской помощи для населения.

Кроме того, глава государства поручил увеличить выделяемые на модернизацию первичного звена здравоохранения средства из-за роста стоимости стройматериалов.