Путин поручил проверить рост цен на стройресурсы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проконтролирует обоснованность повышения цен на строительные ресурсы, использующиеся при исполнении госконтрактов. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.

Согласно перечню поручений, эта задача должна выполняться совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.

Причем контроль за ценами необходимо осуществлять на постоянной основе в каждом регионе, говорится в документе.

Речь о строительных ресурсах, которые используются в целях строительства, реконструкции и капитального ремонта в рамках реализации нацпроектов.

При необходимости президент поручил принимать меры по недопущению необоснованного повышения цен на такие ресурсы.

Доклад должен быть предоставлен до 1 марта, далее - один раз в квартал. Ответственный за исполнение - глава ФАС Максим Шаскольский.