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17.01.2022 15:53
Рубрика: Власть

Путин поручил проверить рост цен на стройресурсы

Текст: Татьяна Замахина

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проконтролирует обоснованность повышения цен на строительные ресурсы, использующиеся при исполнении госконтрактов. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.

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Согласно перечню поручений, эта задача должна выполняться совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.

Причем контроль за ценами необходимо осуществлять на постоянной основе в каждом регионе, говорится в документе.

Речь о строительных ресурсах, которые используются в целях строительства, реконструкции и капитального ремонта в рамках реализации нацпроектов.

При необходимости президент поручил принимать меры по недопущению необоснованного повышения цен на такие ресурсы.

Доклад должен быть предоставлен до 1 марта, далее - один раз в квартал. Ответственный за исполнение - глава ФАС Максим Шаскольский.

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