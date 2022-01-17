Путин поручил убрать не менее 111 незаконных свалок до конца 2023 года

Президент России Владимир Путин взял на контроль ситуацию с ликвидацией несанкционированных свалок в российских городах.

Правительству поручено "принять решения, необходимые для ликвидации до конца 2023 года не менее 111 несанкционированных свалок в границах городов, включенных в федеральный проект "Чистая страна" национального проекта "Экология", говорится в размещенном на сайте Кремля перечне поручений по итогам заседания Совета по стратегическому планированию и нацпроектам.

Кабмин также должен будет проанализировать проекты и стоимость ликвидации каждой свалки, а также обеспечить своевременное финансирование этих мероприятий.

Первого доклада по этой теме Владимир Путин ждет до 1 апреля 2022 года, затем он будет проверять ход исполнения поручения раз в полгода.