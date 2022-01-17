Путин продлил срок госслужбы спецпредставителю по экологии Сергею Иванову

Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин продлил срок федеральной государственной гражданской службы своему спецпредставителю по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергею Иванову. Согласно распоряжению президента, срок госслужбы Иванову продлевается до 31 января 2023 года.

Сергей Иванов работает на этой должности с 12 августа 2016 года. Ранее он занимал посты зампреда правительства, первого заместителя премьер-министра и министра обороны.