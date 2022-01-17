Работникам все реже доступен соцпакет

В России стало меньше работников, получающих социальные льготы и гарантии. Речь идет о всевозможных путевках, оплате лечения или детского сада для детей, бесплатное питание, беспроцентных ссудах от предприятия.

Как отмечается в исследовании, проведенном социологами из НИУ "Высшая школа экономики" и Российской академии наук, с 2000 года в 5,6 раза (с 14 до 2,5%) уменьшилась доля тех, кому на основной работе предоставляли ссуды и кредиты для строительства или ремонта жилья. В 4,3 раза (с 13,5 до 3,1%) сократился доступ работников к бесплатному или частично оплачиваемому содержанию детей в дошкольных учреждениях. В 2,8 раза (с 44,2 до 15,8%) уменьшилась доля отдыхавших в санаториях, на турбазах или отправлявших детей в детские лагеря за счет предприятия.

Более чем в два раза (с 37,7 до 16,6%) стало меньше работников, имевших возможность бесплатно лечиться в ведомственных медучреждениях. Почти в два раза (с 14,4 до 8,1%) стало меньше тех, кто получает компенсацию транспортных расходов. В 1,7 раза (с 14,4 до 8,1%) уменьшилось число сотрудников, имеющих право на бесплатное или льготное питание.

По словам первого заместителя директора Института социологии ФНИСЦ РАН Полины Козыревой, работодатели отказываются от предоставления соцпакета, понимая, что негативных последствий за это не будет. Свободные деньги бизнес готов тратить на повышение профессионального уровня персонала. О практике обучения в своих компаниях исследователям рассказал каждый четвертый-пятый работник.

В то же время наличие соцпакета - одно из главных условий при выборе мест работы. Важным или очень важным для своей трудовой деятельности его считает свыше 73% россиян.