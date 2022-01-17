Радзиховский: Россия "прошла геополитический слалом, не сбив ни одной палки"

11 января президент Токаев заявил, что ситуация стабилизирована. 13 января начался вывод войск ОДКБ из Казахстана. Вошли они 6 января. Насколько можно судить, в боевых столкновениях участия не принимали, ни одного своего бойца не потеряли. Вместе с тем сыграли важную психологическую роль: возможно, именно ввод войск ОДКБ переломил ситуацию. Если так, то это была практически образцовая миротворческая миссия.

Что же все-таки произошло в Казахстане? В прошлом году я писал цикл статей про республики б.СССР - к 30-летию Беловежских соглашений. Вполне искренне про Казахстан - стабильная ситуация, достаточно успешное экономическое развитие, весьма продуманный "транзит власти"...

Понятно, я не специалист по Казахстану. Но писал-то исходя из текстов специалистов. Рискну предположить, что с теми или иными нюансами почти все они недавно именно так и оценивали ситуацию. И вдруг... На ровном месте...

Первым "черным лебедем" стало, как известно, внезапное повышение цены на газ в два раза. Так 2 января начался год Тигра в Казахстане. Учитывая, что газ там широко используют в автотранспорте, легко понять, как это разозлило людей (к слову, даже после повышения цена все равно была бы ниже, чем почти во всех странах мира, включая Россию). Начались массовые - пока еще мирные - волнения. Правда, сразу появились и политические слоганы "Старик, уходи!". "Старик" - понятно основатель современного Казахстана, елбасы Назарбаев.

Повышение цен на газ быстро отменено, но протест уже газанул вовсю. Мгновенно - будто бензин плеснули! - полыхнуло до неба. Мирные протесты превратились в погромы, захваты государственных зданий, магазинов, грабежи, убийства милиционеров, издевательства над ними. Невозможно списать это на "стихию". Организованный характер бунтов был ясно виден - в отличие от самих организаторов. Специфика "протеста" (пожалуй, уникальная в мире!) в том, что так и не появились ни лидеры, ни организации, ни внятные лозунги.

"Плавный транзит" внезапно резко "вздыбился", а "клановая борьба обострилась по мере построения капитализма"…

5 января Токаев принял принципиально важные решения. Сменил правительство. В отставку был отправлен глава Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана (аналог ФСБ) генерал Макимов (кстати, президент Федерации тайского бокса). Через несколько дней арестован. Его место занял Сагимбаев - бывший начальник личной охраны президента.

И главное: с поста председателя Совета безопасности республики был снят Назарбаев (занимал эту должность с 1991 г.), назначен Токаев. Кстати, по закону пост председателя - пожизненный, но в чрезвычайной ситуации и действия соответствующие. Это была последняя должность елбасы. В 2019-м он выдвинул в президенты Токаева. В 2021-м перестал быть лидером правящей в стране партии "Нур Отан" и председателем Ассамблеи народов Казахстана. И вот теперь - окончательная пенсия. Тут же толпа снесла и памятник Назарбаеву в Талдыкоргане. Теперь раздаются призывы убрать многочисленные памятники елбасы по всей стране. Понятно, что то или иное решение этого вопроса относится не к архитектуре, а только к политике. Ну и самое странное: за все это время Назарбаев ни разу не появился на экране. Заявление о полной поддержке Токаева и призыв сплотиться вокруг него от имени елбасы зачитал его пресс-секретарь. А Песков ответил, что он не знает, знает ли Путин местонахождение Назарбаева. С другой стороны, была информация, что с Назарбаевым говорил Лукашенко.

Затем в течение примерно недели порядок был восстановлен. Число жертв, количество задержанных оценивают по-разному, но, так или иначе, "мятеж не кончился удачей".

Официальная версия: причастность иностранных террористов - исламских фундаменталистов. Ни одна из международных организаций такого сорта ответственность на себя не взяла. Токаев говорил про причастность афганских моджахедов (но не руководства Афганистана). Вместе с тем Токаев сказал в своей речи и о неумении "или нежелании" руководства КНБ подавить вооруженные выступления. Многочисленные эксперты сходятся в том, что, по крайней мере, значительная часть оружия попала в руки мятежников именно от спецслужб. Прозвучала в речи Токаева и критика Назарбаева, за время правления которого в стране появилась группа "сверхбогатых людей", которые не желали "делиться с обществом".

Не буду вдаваться в увлекательную конспирологию на темы о различных казахских кланах и "семьях", начиная с родных и окружения экс-президента. Смена элит абсолютно неизбежна, а насколько массовой, резкой (с конфискациями и судами) она станет - едва ли сейчас кто-то может уверенно сказать. Словом, "плавный транзит" внезапно резко "вздыбился", а "клановая борьба обострилась по мере построения капитализма"...

Россия "прошла геополитический слалом, не сбив ни одной палки"

Но вот о внешней политике пару слов сказать надо. В данной ситуации Путин сыграл практически безупречно: Россия ничего не потеряла, минимальными средствами получила максимальный эффект.

Укреплен авторитет ОДКБ - организация показала себя в действии. Подтверждена решающая роль РФ в ОДКБ. Усилены политические позиции России в Казахстане (то, что в своей речи, сказанной, кстати, по-русски, Токаев назвал только имя Путина и долго его благодарил, имеет очевидный символический смысл). При этом Россия не осложнила отношения с Китаем. Как известно, КНР имеет большое влияние и большие интересы в Казахстане. Любое руководство республики будет балансировать между РФ и Китаем, стараясь соблюдать "геополитическое равновесие". Вовремя войдя - вовремя уйдя из Казахстана, Россия "прошла геополитический слалом, не сбив ни одной палки".