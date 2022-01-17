Рассматривающий меру пресечения Порошенко суд объявил перерыв

Новости

На прошлой неделе половина пострадавших в ДТП детей в Москве были пассажирами 14:36
В Подмосковье на Крещение откроют подогретые купели 14:22
Сервис MyHeritage оштрафован за отказ локализовать данные россиян 14:17
Глава ОКР назвал медальный план на Олимпиаду в Пекине 14:17
Астрахани присвоят звание "Город трудовой доблести" 14:16
МЧС: В этом году резко вырастет число легальных крещенских купелей 14:16
В Индонезии объявили имя новой столицы 14:08
Фото: В Москве прощаются со вдовой Мягкова Анастасией Вознесенской 14:02
В "ЕР" назвали причину переноса законопроекта о QR-кодах 14:02
В ближайшие часы в Москве резко усилится ветер 13:59
Воробьев поручил упростить запись к врачам в Подмосковье 13:58
Собянин: 134 школы и детсада построят в Москве за 2022-2024 годы 13:53
"Аэрофлот" с 22 января полностью восстановит перелеты в Казахстан 13:46
Конституционные реформы помогут Сербии быстрее интегрироваться в ЕС 13:38
Прививать подростков от коронавируса хотят вакциной в виде капель 13:37
У Леонида Куравлева началось обширное поражение легких 13:35
Генконсульство РФ в Алма-Ате возобновит прием 24 января 13:34
Возбуждено уголовное дело после аварии на переходе у МГУ 13:13
Песков оценил возможность новых указаний регионам по борьбе с "омикроном" 13:05
В аэропорту Минска пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП 13:03
Лукашевич назвал ОБСЕ неподходящей площадкой для дискуссий о гарантиях безопасности 13:03
"Бессмертный полк" России запустил конкурс памяти Василия Ланового "Пробуждая сердца" 12:59
Надаль считает ситуацию с визой Джоковича бардаком 12:49
Песков: Подготовка визита Путина в Пекин продолжается 12:49
Песков: Просьба Эстонии к НАТО доказывает обоснованность опасений России 12:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году
Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году
17.01.2022 14:35
Рубрика: В мире

Рассматривающий меру пресечения Порошенко суд объявил перерыв

Текст: Юрий Когалов
Печерский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о госизмене. Как отмечает УНИАН, заседание началось на 40 минут позже запланированного из-за опоздания судьи.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Порошенко был предложен бесплатный адвокат, но бывший глава государства отказался от его услуг, обратившись к собственным юристам, которым он заплатил 11 миллионов гривен (393,4 тысячи долларов). Защита экс-президента тут же потребовала предоставить ей время на ознакомление с материалами дела. В связи с этим судья объявил перерыв всего лишь через полчаса после начала слушаний.

Фото: Стрингер / РИА Новости
Прилетевшему в Киев Порошенко вручили повестку в суд

Напомним, Порошенко обвиняют в "финансировании терроризма" и госизмене, а также в создании "террористической организации". По данным следствия в период нахождения Порошенко у власти была создана коррупционная схема для закупки в Донбассе. Сторона обвинения требует заключить экс-президента под стражу с возможностью внесения залога на сумму 1 млрд гривен (40 миллионов долларов). На его имущество и активы, указанные в декларации, наложен арест. Политику грозит до 15 лет лишения свободы.

Следователи госбюро расследований пытались вручить ему повестку на допрос еще в декабре, но тот фактически сбежал от них и уже через несколько часов оказался за границей. Впрочем, вскоре Порошенко пообещал вернуться в январе на Украину. А его адвокаты вызвали в суд действующего президента Владимира Зеленского, чтобы тот обнародовал полные записи так называемых "пленок Медведчука", на основании которых Зеленский и обвинил Порошенко в госизмене.

В мире экс-СССР Украина

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 30 726 случаев COVID-19 в 85 регионах
Правительство Коми ушло в отставку
В Минздраве заявили о признании за рубежом эффективности "Спутника V"
На портале госуслуг появился новый сервис
Гинцбург напомнил о смертельной опасности "живой вакцины" от COVID-19
"Мы долго запрягали": Сергей Лавров подвел дипломатические итоги года
Генсек ОДКБ назвал зачинщиков беспорядков в Казахстане