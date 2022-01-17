Рассматривающий меру пресечения Порошенко суд объявил перерыв

Печерский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о госизмене. Как отмечает УНИАН, заседание началось на 40 минут позже запланированного из-за опоздания судьи.

Порошенко был предложен бесплатный адвокат, но бывший глава государства отказался от его услуг, обратившись к собственным юристам, которым он заплатил 11 миллионов гривен (393,4 тысячи долларов). Защита экс-президента тут же потребовала предоставить ей время на ознакомление с материалами дела. В связи с этим судья объявил перерыв всего лишь через полчаса после начала слушаний.

Напомним, Порошенко обвиняют в "финансировании терроризма" и госизмене, а также в создании "террористической организации". По данным следствия в период нахождения Порошенко у власти была создана коррупционная схема для закупки в Донбассе. Сторона обвинения требует заключить экс-президента под стражу с возможностью внесения залога на сумму 1 млрд гривен (40 миллионов долларов). На его имущество и активы, указанные в декларации, наложен арест. Политику грозит до 15 лет лишения свободы.

Следователи госбюро расследований пытались вручить ему повестку на допрос еще в декабре, но тот фактически сбежал от них и уже через несколько часов оказался за границей. Впрочем, вскоре Порошенко пообещал вернуться в январе на Украину. А его адвокаты вызвали в суд действующего президента Владимира Зеленского, чтобы тот обнародовал полные записи так называемых "пленок Медведчука", на основании которых Зеленский и обвинил Порошенко в госизмене.