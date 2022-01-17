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17.01.2022 11:13
Рубрика: Экономика

Разработчик "Эльбруса" оценил поправки в документ об импортозамещении

Текст: Олег Капранов
АО "МЦСТ" - разработчик российских процессоров "Эльбрус" - считает, что проект изменений в постановление правительства № 719 противоречит утвержденной президентом России в июле прошлого года Доктрине информационной безопасности, а также Стратегии развития электронной промышленности до 2030 года.
Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

Письмо гендиректора МЦСТ Александра Кима было направлено в конце 2021 года в Минфин, Минэкономразвития, Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Минцифры.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Минпромторг отдаст приоритет на госзакупках российским процессорам

В письме, с которым ознакомилось РБК, критикуется разработанный Минпромторгом проект поправок, который вводит балльную систему оценки техники для включения в реестр российской радиоэлектронной продукции и отсрочку до 2024 года на обязательное использование отечественных процессоров.

Александр Ким указывает, что в результате после 2024 года набрать допустимый проходной балл можно будет без применения отечественного процессора в изделии и обязательного монтажа в России материнских плат, содержащих эти процессоры.

"Отказ от обязательного применения российских процессоров, в свою очередь, приведет к резкому снижению спроса на них. Могут стать невостребованными складские запасы процессоров и комплектующих для них на сумму более $20 млн" - сообщил глава МЦСТ.

Кроме того, по мнению Кима, "Ослабление требований облегчит внесение в реестр локализованной продукции зарубежных производителей. Продолжится проникновение зарубежных платформ в критическую информационную, что приведет к ухудшению информационной защищенности цифровой экономики в целом. Это - прямая угроза национальной безопасности России".

Автор письма предлагает оставить действующее постановление правительства без изменений и ввести для российской продукции с иностранными процессорами отдельный сегмент "локализованная продукция" со своими преференциями на торгах по принципу "второй лишний", но полностью закрыть доступ подобной продукции к тендерам владельцев критической информационной инфраструктуры.

В Минпромторге называют эти опасения необоснованными. Как сообщили "РГ" в ведомстве, "применение российского центрального процессора является той технологической операцией, за выполнение которой начисляется максимальное количество баллов. А с учетом ежегодно возрастающего "проходного" балла достижение данного значения без использования российского процессора будет весьма затруднительным, а затем и вовсе невозможным".

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