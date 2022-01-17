Ученые: пребывание в космосе ускоряет разрушение эритроцитов

Канадские исследователи обнаружили, что космические путешествия могут вызывать снижение количества эритроцитов. Открытие меняет представление о космической анемии.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Medicine, организмы астронавтов уничтожили в космосе на 54 процента эритроцитов больше, чем это произошло бы за аналогичный период времени на Земле. В исследовании поучаствовало 14 человек. На протяжении шести месяцев, пока они находились в космосе, у них измеряли количество эритроцитов.

Раньше считалось, что космическая анемия - это адаптация к тому, что астронавты теряют десять процентов жидкости из кровеносных сосудов. Тела уничтожали эритроциты, чтобы восстановить баланс, а после 10 дней в космосе контроль эритроцитов возвращался в норму.

Однако оказалось, что разрушение эритроцитов было следствием пребывания в космосе в принципе. Так, на Земле организм человека создает и уничтожает два миллиона эритроцитов каждую секунду. Исследователи обнаружили, что у астронавтов погибло на 54 процента больше эритроцитов за шесть месяцев пребывания в космосе, или по 3 миллиона каждую секунду. Эти результаты были одинаковыми как для женщин, так и для мужчин. Предполагается, что организм в космосе производит дополнительные эритроциты, иначе космонавты бы заболели тяжелой анемией.

Для изучения команда ученых разработала методы для точного измерения разрушения эритроцитов. Им удалось точно измерить количество угарного газа в образцах дыхания космонавтов. Также анализировалась кровь участников.

Как отметил ведущий автор работы профессор Университета Нью-Йорка Гай Трудель, меньшее количество эритроцитов в космосе не является проблемой. Но при посадке на Землю, и, возможно, другие планеты, анемия начинает ощущаться и влиять на энергию и выносливость человека. Исследователи увидели, что уровни эритроцитов постепенно возвращались к норме через три-четыре месяца пребывания на Земле. При этом через год разрушение эритроцитов было все равно на 30 процентов выше, чем до полета.

Открытие имеет большую значимость. Во-первых, исследование показало, что чем дольше космическая миссия, тем сильнее патология, и это важно понимать при организации полетов на Луну и Марс. Во-вторых, повышенное производство эритроцитов требует специальной диеты для космонавтов. Кроме того, неясно, как долго организм может поддерживать такую высокую скорость разрушения и образования эритроцитов.