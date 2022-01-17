Часть рязанских школьников ушла на карантин из-за COVID-19

В Рязанской области из-за случаев заболевания детей COVID-19 классы и группы уходят на карантин. Единичные случаи заболевания выявлены в 17 образовательных учреждениях, сообщили "РГ" в оперштабе регионального правительства.

Заболевание COVID-19 зарегистрировано в трех детских садах, девяти школах, трех ссузах и двух вузах, уточнили в оперативном штабе.

Всего по данным на 17 января, в регионе зафиксировано 63028 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Более трети из них в возрасте от 46 до 64 лет (23115 человек), 20674 случая в возрасте от 18 до 45 лет, 11873 - от 65 до 80 лет. Заболевших старше 80 лет- 2541 жителей области. Детей - 4825 человек.