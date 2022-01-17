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17.01.2022 00:00
Рубрика: Общество

На фестивале вареников в Белгороде установлен рекорд

Текст: Анна Скрипка (Белгород)
Российская газета - Федеральный выпуск № 8(8656)
В Белгороде, несмотря на снег, дождь и почти ураганный ветер, состоялся фестиваль, на котором был установлен рекорд: 20 тысяч его гостей угостились 60 тысячами вареников.
Гостей белгородского фестиваля угощали и варениками, и заваренным на травах чаем. Фото: Антон Вергун Гостей белгородского фестиваля угощали и варениками, и заваренным на травах чаем. Фото: Антон Вергун
Гостей белгородского фестиваля угощали и варениками, и заваренным на травах чаем. Фото: Антон Вергун

Именно рекорд изначально организаторы называли целью пятого фестиваля вареников. Даже когда вечером пятницы область накрыло ураганным ветром и метелью, ни у кого и мысли не возникло, что рекорд вареникфеста не будет поставлен.

Фото: Антон Вергун
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До этого вряд ли кто-то из белгородцев представлял, насколько разнообразны рецепты вареников. К примеру, волоконовские кулинары издавна готовят барковские вареники, начинки которых символизируют времена года. "Зимой он с творогом, весной - с яйцом и луком, летом - с яблоком, а осенью - с картошкой", - рассказывали гостям фестиваля повара.

Не уступали в популярности другим и слобожанские вареники. Пышные, сваренные на пару, с творожной начинкой - они манили сливочным ароматом, а рядом из расписного самовара разливался чай на травах. Какие вареники привезли из Ракитянского района, для многих так и осталось загадкой: к подворью местных поваров из-за широкой и шумной очереди было не пробраться.

Белгородцы стремились не только съесть свою порцию вареников в импровизированных кафе, но и купить полуфабрикаты домой. "Мы сюда ехали с запасом замороженных вареников и сомневались в том, что он пригодится, - признавались хозяйки подворий. - А теперь понимаем: надо было лепить больше!"

"Делай больше" - этим же принципом руководствовался и уже известный своим метровым блином повар Евгений Ульянич. На фестивале он приготовил огромный вареник с картошкой, луком и, конечно, салом. Хотел сделать его пятикилограммовым, да немного не рассчитал - по весу блюдо вышло немногим меньше. Но радости тех, кому достался кусочек фестивального гиганта, это никак не омрачило.

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