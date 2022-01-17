На Нововоронежской АЭС подвели итоги экологического фотоконкурса

Новости

Власти Подмосковья заявили о запуске производства тестов на "омикрон" 18:13
Госдума сократит число "пленарок" из-за пандемии 18:09
Первые данные по итогам переписи населения появятся в апреле 2022 года 17:55
Президент Ирана выступит в Госдуме 17:52
Власти Парижа вновь ввели масочный режим на улице 17:44
В Швеции обнаружили новую мутацию штамма "омикрон" 17:25
Эксперт объяснил ситуацию с приостановкой сертификации "Северного потока-2" 17:20
Названа стоимость теста для выявления клеточного иммунитета к COVID-19 17:16
Петербуржцев предупредили о "вертикальном" росте заболеваемости COVID 17:02
Карацев потратил почти пять часов на выход во второй круг Australian Open 16:49
Кандидата в президенты Франции оштрафовали за разжигание расовой ненависти 16:38
Минюст: После реформы треть муниципальных служащих могут лишиться работы 16:30
Путин продлил срок госслужбы спецпредставителю по экологии Сергею Иванову 16:28
Родители, более 6 лет не забиравшие дочь из роддома, лишены родительских прав 16:27
Токаев снял с должности своего спецпредставителя на "Байконуре" 16:02
Путин поручил Минтруду исправить ситуацию с охватом пенсионеров соцуслугами 15:59
Путин поручил проверить рост цен на стройресурсы 15:53
Путин поручил убрать не менее 111 незаконных свалок до конца 2023 года 15:49
Турчак предложил увеличить привлекательность муниципальной службы 15:17
Премьер Пакистана заявил о поддержке мусульманами слов Путина о пророке Мухаммеде 15:00
Постпред РФ при ОБСЕ: На Украине увеличилось число учений с участием Запада 14:49
На прошлой неделе половина пострадавших в ДТП детей в Москве были пассажирами 14:36
В Подмосковье на Крещение откроют подогретые купели 14:22
Сервис MyHeritage оштрафован за отказ локализовать данные россиян 14:17
Глава ОКР назвал медальный план на Олимпиаду в Пекине 14:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году
Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году
17.01.2022 19:02

На Нововоронежской АЭС подвели итоги экологического фотоконкурса

На фотоконкурс "Чтим прогресс и великую силу природы" 32 участника из числа сотрудников Нововоронежской АЭС, ветеранов атомной станции и жителей города атомщиков прислали более 200 работ.
Фото: А.В. Юдин Фото: А.В. Юдин
Фото: А.В. Юдин

Конкурс проходил в шести номинациях: "Архитектурная форма", "Натюрморт", "Неожиданный ракурс", "Ночная фотография", "Портрет" и "Фотоохота".

Фото: Нововоронежская АЭС
Нововоронежские атомщики примерили на себя роль Деда Мороза

Победителей в каждой номинации выбирала экспертная комиссия, состоявшая из профессиональных фотографов, а также представителей Управления информации, службы управления персоналом, Первичной профсоюзной организации и Совета ветеранов Нововоронежской АЭС.

Подарки получили 14 победителей и призеров, причем некоторые участники прекрасно выступили сразу в нескольких номинациях. Награды в торжественной обстановке вручил заместитель директора Нововоронежской АЭС по управлению персоналом Олег Уразов.

"Приятно, что не только работники атомной станции, но и жители города проявили активность. Порадовал высокий уровень мастерства фотохудожников. Из такого числа качественных и интересных работ очень сложно было выделить лучших. Благодаря вам, мы в очередной раз увидели, как прекрасна природа вокруг нашей атомной станции", - подчеркнул Олег Владимирович.

Но церемонией награждения фотоконкурс не завершился. В ближайшее время будет организована выставка из лучших работ победителей и участников, кроме того, фото можно будет увидеть на официальных страницах Нововоронежской АЭС в социальных сетях.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

Главное сегодня

Путин поручил Минтруду исправить ситуацию с охватом пенсионеров соцуслугами
Эксперт объяснил ситуацию с приостановкой сертификации "Северного потока-2"
За сутки в России подтверждено 30 726 случаев COVID-19 в 85 регионах
Правительство Коми ушло в отставку
В Минздраве заявили о признании за рубежом эффективности "Спутника V"