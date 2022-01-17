На Нововоронежской АЭС подвели итоги экологического фотоконкурса

На фотоконкурс "Чтим прогресс и великую силу природы" 32 участника из числа сотрудников Нововоронежской АЭС, ветеранов атомной станции и жителей города атомщиков прислали более 200 работ.

Конкурс проходил в шести номинациях: "Архитектурная форма", "Натюрморт", "Неожиданный ракурс", "Ночная фотография", "Портрет" и "Фотоохота".

Победителей в каждой номинации выбирала экспертная комиссия, состоявшая из профессиональных фотографов, а также представителей Управления информации, службы управления персоналом, Первичной профсоюзной организации и Совета ветеранов Нововоронежской АЭС.

Подарки получили 14 победителей и призеров, причем некоторые участники прекрасно выступили сразу в нескольких номинациях. Награды в торжественной обстановке вручил заместитель директора Нововоронежской АЭС по управлению персоналом Олег Уразов.

"Приятно, что не только работники атомной станции, но и жители города проявили активность. Порадовал высокий уровень мастерства фотохудожников. Из такого числа качественных и интересных работ очень сложно было выделить лучших. Благодаря вам, мы в очередной раз увидели, как прекрасна природа вокруг нашей атомной станции", - подчеркнул Олег Владимирович.

Но церемонией награждения фотоконкурс не завершился. В ближайшее время будет организована выставка из лучших работ победителей и участников, кроме того, фото можно будет увидеть на официальных страницах Нововоронежской АЭС в социальных сетях.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru