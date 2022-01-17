На прошлой неделе половина пострадавших в ДТП детей в Москве были пассажирами

Половина пострадавших в ДТП детей, которые произошли на прошлой неделе в столице, были пассажирами. При этом всего с 10 по 16 января сотрудниками Госатоиснпекции выявлено 1400 случаев перевозки детей не по правилам, сообщает столичная ГИБДД.

Всего на прошедшей неделе в Москве зарегистрировано 91 ДТП, в которых 3 человека погибли, 108 получили различные ранения, в том числе 18 несовершеннолетних в возрасте до 16 лет.

Госатоинспекция напоминает, что использование детского автокресла поможет избежать тяжелых последствий при ДТП. Устройство необходимо подбирать в соответствии с ростом и весом ребенка.