Нейросеть нарисовала портреты 19 российских городов

Художники с помощью искусственного интеллекта изобразили российские города в облике человека. Всего были созданы портреты 19 крупных городов.

Фантазией на тему человеческого облика городов увлеклись сотрудники издания AdMe.ru. Они описали впечатления от города, а затем искусственный интеллект с сайта Artflow.ai трансформировал это в портрет человека.

В результате у Москвы получилось лицо несколько наивной молоденькой девушки, у Сочи - очаровательной блондинки, а Воронеж получил облик зеленоглазой женщины постарше. При этом Тула представилась мужчиной с глазами Николаса Кейджа, а Санкт-Петербург - брутальным голубоглазым брюнетом.

Под каждым портретом - краткое описание города. К примеру, про Новосибирск, представший в образе мужчины с прищуром и сединой, указано, что это многолюдный, стремительный и динамичный город, отличающийся большим количеством зданий в стиле конструктивизм и хорошей научной базой.