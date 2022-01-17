Подмосковье готовится к вспышке "омикрона"

"Мы заранее наращиваем все необходимые мощности для того, чтобы достойно справиться с нагрузкой. В частности, в два раза увеличиваем коечный фонд во временном госпитале в парке "Патриот". Там было 400 коек, разворачиваем еще столько же", - отметил губернатор. Готовятся к новой вспышке и все учреждения здравоохранения области - вновь оборудуются кислородом инфекционные койки, закупаются дополнительные медикаменты и средства индивидуальной защиты, врачи проходят подготовку для работы в красных зонах.
По прогнозам областного минздрава, на пиковые показатели новой волны регион может выйти в период от середины февраля до середины апреля. И как говорит министр здравоохранения Светлана Стригункова, то, какой будет эта волна, во многом зависит от нас самих. Если темпы вакцинации сохранятся на должном уровне, есть шанс пройти ее с минимальными потерями - тяжелых осложнений у привитых "омикроном" нет. По словам Стригунковой, в области от COVID-19 привиты более 4,2 миллиона жителей и почти 500 тысяч прошли ревакцинацию, так как с момента прошлой прививки у них уже прошло от6 до 12 месяцев. "Но сроки ревакцинации подошли еще у 1,5 миллиона человек, и лучше с ней не тянуть", - напоминает министр. Жителям напоминают, что сделать первичную или повторную прививку можно в поликлиниках и фельдшерско-акушерских пугктах, в МФЦ, в крупных торговых центрах.
За последние полторы недели число вновь выявляемых больных коронавирусом в регионе выросло с 1,5 тысячи до 3,1 тысячи человек в день. В последний раз такая выявляемость наблюдалась в начале ноября прошлого года. Сейчас же заметно выросла заболеваемость в возрастных группах 30-39 и 70-79 лет. Чаще стали госпитализировать детей. И на 20 процентов чаще жители области обращаются в "Скорую помощь". И это, пожалуй, самый тревожный симптом. Он говорит о том, что люди начали болеть тяжелее, либо их состояние ухудшается из-за несвоевременно начатого лечения. И вместо врача приходится вызывать уже "скорую".
Не секрет, что в Подмосковье не хватает врачей. Участковые терапевты не всегда успевают дойти до больного в день вызова. Надвигающаяся волна "омикрона" еще более усугубит ситуацию. Понимая это, власти еще в прошлом году начали создание муниципальных медицинских чатов. Они размещены в социальной сети Telegram, в них присутствуют главврачи всех подмосковных поликлиник. Жители могут напрямую обратиться к медицинским начальникам в случае возникновения проблем с получением врачебной помощи. Отвечают в чатах в режиме онлайн. Ссылки на Telegram-чаты всех муниципалитетов размещены на сайте общественной палаты Московской области opmosreg.ru в разделе проекты. Нужно лишь найти свой город и навести телефон на расположенный рядом QR-код.