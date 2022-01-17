Подмосковье готовится к вспышке "омикрона"

В Подмосковье будут введены ограничительные меры, если эпидемиологическая ситуация с распространением штамма "омикрон" серьезно осложнится. Вновь будет усилен контроль за соблюдением мер безопасности в транспорте, отменены массовые мероприятия, приняты другие ограничения, уже знакомые жителям по предыдущим вспышкам коронавирусной инфекции, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Мы заранее наращиваем все необходимые мощности для того, чтобы достойно справиться с нагрузкой. В частности, в два раза увеличиваем коечный фонд во временном госпитале в парке "Патриот". Там было 400 коек, разворачиваем еще столько же", - отметил губернатор. Готовятся к новой вспышке и все учреждения здравоохранения области - вновь оборудуются кислородом инфекционные койки, закупаются дополнительные медикаменты и средства индивидуальной защиты, врачи проходят подготовку для работы в красных зонах.

По прогнозам областного минздрава, на пиковые показатели новой волны регион может выйти в период от середины февраля до середины апреля. И как говорит министр здравоохранения Светлана Стригункова, то, какой будет эта волна, во многом зависит от нас самих. Если темпы вакцинации сохранятся на должном уровне, есть шанс пройти ее с минимальными потерями - тяжелых осложнений у привитых "омикроном" нет. По словам Стригунковой, в области от COVID-19 привиты более 4,2 миллиона жителей и почти 500 тысяч прошли ревакцинацию, так как с момента прошлой прививки у них уже прошло от6 до 12 месяцев. "Но сроки ревакцинации подошли еще у 1,5 миллиона человек, и лучше с ней не тянуть", - напоминает министр. Жителям напоминают, что сделать первичную или повторную прививку можно в поликлиниках и фельдшерско-акушерских пугктах, в МФЦ, в крупных торговых центрах.

Пик заболеваемости в регионе ожидается в период с середины февраля до середины апреля

За последние полторы недели число вновь выявляемых больных коронавирусом в регионе выросло с 1,5 тысячи до 3,1 тысячи человек в день. В последний раз такая выявляемость наблюдалась в начале ноября прошлого года. Сейчас же заметно выросла заболеваемость в возрастных группах 30-39 и 70-79 лет. Чаще стали госпитализировать детей. И на 20 процентов чаще жители области обращаются в "Скорую помощь". И это, пожалуй, самый тревожный симптом. Он говорит о том, что люди начали болеть тяжелее, либо их состояние ухудшается из-за несвоевременно начатого лечения. И вместо врача приходится вызывать уже "скорую".

Не секрет, что в Подмосковье не хватает врачей. Участковые терапевты не всегда успевают дойти до больного в день вызова. Надвигающаяся волна "омикрона" еще более усугубит ситуацию. Понимая это, власти еще в прошлом году начали создание муниципальных медицинских чатов. Они размещены в социальной сети Telegram, в них присутствуют главврачи всех подмосковных поликлиник. Жители могут напрямую обратиться к медицинским начальникам в случае возникновения проблем с получением врачебной помощи. Отвечают в чатах в режиме онлайн. Ссылки на Telegram-чаты всех муниципалитетов размещены на сайте общественной палаты Московской области opmosreg.ru в разделе проекты. Нужно лишь найти свой город и навести телефон на расположенный рядом QR-код.