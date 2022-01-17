Полиция задержала мужчину, угрожавшего пассажирам автобуса в Москве

Сотрудники полиции задержали мужчину, который вел себя агрессивно в автобусе и грубо высказывался в адрес находившихся рядом пассажиров.

Напомним, в соцсетях был опубликован ролик, вызвавший общественный резонанс. На видео молодой человек требует от водителя остановить транспортное средство и выпустить его (не на остановке - прим. ред.). Водитель отказал, после чего парень назвал его нацистом, вступил в перепалку с пожилыми пассажирами. Он заявил, что родился в Дагестане, и пообещал бить русских.

Как сообщает МВД, личность правонарушителя установлена. 29-летнего парня задержали в Калужской области и доставили в территориальный отдел полиции. Его действиям будет дана правовая оценка.

Ранее Главное следственное управление СК России по Москве возбудило уголовное дело, усмотрев в его действиях возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства с угрозой применения насилия. Дело возбуждено по п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ.