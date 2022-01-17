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17.01.2022 23:30
Рубрика: Общество

Снегопад в столице сохранится до утра вторника

Текст: Ирина Огилько
Фото: Олеся Курпяева/ РГ Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Фото: Олеся Курпяева/ РГ

По прогнозам синоптиков, снегопад в Москве сохранится и во вторник. В общей сложности с вечера 16 января до утра 18 января прирост снега составит 10 см. Об этом сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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"В 23:00 городские службы приступили к очередному механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой, утром цикл работ повторим", - сообщает ведомство.

Под особым контролем - очистка от снега пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам.

В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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