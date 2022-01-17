Снегопад в столице сохранится до утра вторника

По прогнозам синоптиков, снегопад в Москве сохранится и во вторник. В общей сложности с вечера 16 января до утра 18 января прирост снега составит 10 см. Об этом сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

"В 23:00 городские службы приступили к очередному механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой, утром цикл работ повторим", - сообщает ведомство.

Под особым контролем - очистка от снега пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам.