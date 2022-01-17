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17.01.2022 00:07
Рубрика: Власть

Собянин: В ближайшие дни "омикрон", скорее всего, полностью вытеснит "дельту"

Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск № 8(8656)
Прогноз, который дал в конце прошлой недели мэр Москвы Сергей Собянин, сбылся: уже в воскресенье, 16 января, заболеваемость коронавирусом в столице выросла за сутки почти до 6,5 тысячи вновь заразившихся. Причем 41,7 процента из взятых в последние дни проб приходится на штамм "омикрон". Об этом главе города доложили во время посещения Диагностического центра лабораторных исследований департамента здравоохранения Москвы, расположенном на Варшавском шоссе.

"В ближайшие дни "омикрон", скорее всего, полностью вытеснит"дельту", которая доминировала у нас в прошлом году", - такой вывод сделал мэр, подробно ознакомившись с работой центра. Специалисты рассказали ему, что первый случай появления нового штамма, уже охватившего планету, в Москве был зафиксирован в прошлом году 20 декабря. С тех пор в общей сложности обнаружено 729 таких образцов. Специфика "омикрона" состоит в том, что более заразный, он стремительно распространяется. Но Москва готова к новым масштабам заболеваемости коронавирусом. За время пандемии в столице появилась сеть из 17 городских лабораторных центров по диагностике коронавируса методом ПЦР, к которой так же подключены лаборатория федерального Противочумного центра Роспотребнадзора и 7 частных лабораторий. Общими усилиями они могут проводить за день около 70 тысяч тестов ПЦР в сутки.

Фото: Петр Ковалев/ ТАСС
Хватит ли в регионах врачей, коек и лекарств для борьбы с "омикроном"

Диагностический центр на Варшавке в этой сети - головной, самый современный и крупный, в котором работает более 500 человек. За пандемию город оснастил его более чем 500 единицами современной лабораторной техники. Теперь на базе центра проводится свыше 35 миллионов биохимических, иммунологических, общеклинических, цитологических и морфологических исследований в год по заказам более 120 городских лечебных учреждений. На этой базе впервые в России внедрен в практику и метод полногеномного секвенирования вируса NGS, который позволяет параллельно читать сотни образцов за один цикл работы прибора. Как доложил Собянину директор центра Андрей Комаров, с 14 января в городе начала действовать специальная система лабораторных исследований ПЦР-тестов по обнаружению омикрона. Всего в центре пока делается порядка 10-12 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус, но при необходимости их может производиться и до 30 тысяч в сутки.

Говоря о характере заболеваемости новым штаммом, Сергей Собянин сказал в интервью телеканалу "Россия 1": "Значительного роста госпитализаций не происходит, не растет и число заболевших в тяжелой и очень тяжелой форме. Таким образом, пока подтверждаются предположения о том, что заболевание "омикроном", как правило, протекает в более легкой форме". Поэтому, опираясь на опыт других стран, уже столкнувшихся с ним, Москва готовится к повышенной нагрузке в первую очередь на амбулаторное звено. Для этого поликлиники перешли на усиленную работу. В них увеличили количество дежурных врачей для приема пациентов с симптомами ОРВИ, а также расширили спектр диагностических возможностей. В частности, помимо консультации и осмотра врачом, при наличии показаний москвичам проведут дополнительные обследования, например, возьмут кровь на анализ, сделают ЭКГ. А для того, чтобы развести потоки пациентов, в каждой поликлинике предусмотрена специальная маршрутизация для больных с повышенной температурой.

"Мы справимся и с этой волной заболеваемости, хотя будет, конечно, непросто", - уверен Сергей Собянин. К жителям столицы он обратился с просьбой: "Прошу москвичей в ближайшие недели соблюдать максимальную осторожность. По возможности откажитесь от необязательных поездок и посещений общественных мест. Обязательно используйте защитные маски. Тем самым вы сохраните свое здоровье и сможете избежать перегрузки системы здравоохранения. Это критически важно".

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