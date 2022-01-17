Собянин: В ближайшие дни "омикрон", скорее всего, полностью вытеснит "дельту"

"В ближайшие дни "омикрон", скорее всего, полностью вытеснит"дельту", которая доминировала у нас в прошлом году", - такой вывод сделал мэр, подробно ознакомившись с работой центра. Специалисты рассказали ему, что первый случай появления нового штамма, уже охватившего планету, в Москве был зафиксирован в прошлом году 20 декабря. С тех пор в общей сложности обнаружено 729 таких образцов. Специфика "омикрона" состоит в том, что более заразный, он стремительно распространяется. Но Москва готова к новым масштабам заболеваемости коронавирусом. За время пандемии в столице появилась сеть из 17 городских лабораторных центров по диагностике коронавируса методом ПЦР, к которой так же подключены лаборатория федерального Противочумного центра Роспотребнадзора и 7 частных лабораторий. Общими усилиями они могут проводить за день около 70 тысяч тестов ПЦР в сутки.
Диагностический центр на Варшавке в этой сети - головной, самый современный и крупный, в котором работает более 500 человек. За пандемию город оснастил его более чем 500 единицами современной лабораторной техники. Теперь на базе центра проводится свыше 35 миллионов биохимических, иммунологических, общеклинических, цитологических и морфологических исследований в год по заказам более 120 городских лечебных учреждений. На этой базе впервые в России внедрен в практику и метод полногеномного секвенирования вируса NGS, который позволяет параллельно читать сотни образцов за один цикл работы прибора. Как доложил Собянину директор центра Андрей Комаров, с 14 января в городе начала действовать специальная система лабораторных исследований ПЦР-тестов по обнаружению омикрона. Всего в центре пока делается порядка 10-12 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус, но при необходимости их может производиться и до 30 тысяч в сутки.
Говоря о характере заболеваемости новым штаммом, Сергей Собянин сказал в интервью телеканалу "Россия 1": "Значительного роста госпитализаций не происходит, не растет и число заболевших в тяжелой и очень тяжелой форме. Таким образом, пока подтверждаются предположения о том, что заболевание "омикроном", как правило, протекает в более легкой форме". Поэтому, опираясь на опыт других стран, уже столкнувшихся с ним, Москва готовится к повышенной нагрузке в первую очередь на амбулаторное звено. Для этого поликлиники перешли на усиленную работу. В них увеличили количество дежурных врачей для приема пациентов с симптомами ОРВИ, а также расширили спектр диагностических возможностей. В частности, помимо консультации и осмотра врачом, при наличии показаний москвичам проведут дополнительные обследования, например, возьмут кровь на анализ, сделают ЭКГ. А для того, чтобы развести потоки пациентов, в каждой поликлинике предусмотрена специальная маршрутизация для больных с повышенной температурой.
"Мы справимся и с этой волной заболеваемости, хотя будет, конечно, непросто", - уверен Сергей Собянин. К жителям столицы он обратился с просьбой: "Прошу москвичей в ближайшие недели соблюдать максимальную осторожность. По возможности откажитесь от необязательных поездок и посещений общественных мест. Обязательно используйте защитные маски. Тем самым вы сохраните свое здоровье и сможете избежать перегрузки системы здравоохранения. Это критически важно".