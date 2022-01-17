Собянин: 134 школы и детсада построят в Москве за 2022-2024 годы

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства жилищного комплекса "LIFE-Варшавская" на Варшавском шоссе. Отметив, что жилому комплексу, который возводится в несколько очередей, очень важно обеспечение социальными объектами, глава города поинтересовался, не будет ли у жителей проблем с детскими садами и школами.

Жилой комплекс на Варшавке действительно очень крупный. В его составе запланировано построить 25 жилых домов переменной этажности с секциями по 6-15 и 23-28 этажей. Девять домов уже введены в строй. Готовность всего комплекса в настоящее время - 45 процентов.

Генеральный директор группы компаний "Пионер" Леонид Максимов доложил, что к сентябрю этого года введут в эксплуатацию новый детский сад: "Мы закончили две очереди жилого строительства. В активной стадии находится строительство социальной инфраструктуры. Один детсад на 110 мест уже введен в строй, ведется строительство еще одного на 160 мест - он будет сдан к сентябрю этого года. А к следующему сентябрю откроется и школа на 900 мест, которая находится рядом".

И новая школа, и детский сад, которые возводятся частным инвестором, после окончания строительства будут безвозмездно переданы столичному департаменту образования в качестве исполнения инвестиционных обязательств застройщика перед городом. Всего в планах города на 2022-2024 годы построить 134 новые здания школ и детских садов, 86 из них - за счет городского бюджета, еще 48 новостроек планируется возвести за счет средств инвесторов.

Попросив строителей соблюдать график работ, Собянин отметил, что помимо детсадов и школ, нужно в составе новых жилых комплексов также строить спортивные объекты, создавать рабочие места.

Напомню, с 2011 года в столице построено 468 новых школ и детских садов. Около 40% из них строятся частными инвесторами.