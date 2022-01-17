В 2021 году во Владимирской области благоустроено 150 дворов

Во Владимирской области в 2021 году благоустроено 150 дворов и 56 общественных пространств.

В администрации Владимирской области прошло первое в этом году заседание межведомственной комиссии по итогам реализации в 2021 году федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". В прошлом году в регионе на эти цели было направлено 600,6 миллиона рублей, в том числе 453,7 миллиона - из федерального бюджета, 115,9 млн − из областного и 31 миллион рублей − из местных бюджетов.

В 2021 году основные показатели, установленные федеральным проектом, в области были перевыполнены: вместо запланированных 54 объектов (20 дворовых территорий и 34 общественных пространств) благоустроено 206 территорий - 56 общественных и 150 дворовых территорий. Больше всего дворов благоустроили в областном центре − 47, в Гусь-Хрустальном − 20, в Кольчугине − 17, в Коврове - 13. Благоустройство дворов выполнялось в соответствии с минимальным перечнем работ, который включает в себя ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек и урн, устройство экопарковок, ремонт имеющихся парковочных мест.

В прошлом году основными видами работ на общественных пространствах в области оставались мощение тротуарной плиткой, асфальтирование, устройство освещения, озеленение территории, установка детских игровых и спортивных площадок, в том числе устройство скейт-парков и памп-треков, установка урн, лавочек и иных малых архитектурных форм.

В крупных городах региона разработаны масштабные проекты благоустройства парков, которые реализуются этапами на протяжении нескольких лет. Так, второй этап благоустройства завершен в парке "Добросельский" во Владимире, в Парке культуры и отдыха имени 200-летия города Александров, Парке культуры и отдыха на улице Мира в Карабанове, в парке городского Дома культуры в Лакинске. Четвертый этап благоустройства выполнен в ковровском Парке экскаваторостроителей, а также парке "Землянина" - в Красной Горбатке.

Три выполненных в прошлом году проекта были направлены в Минстрой России для включения в реестр лучших практик по благоустройству, реализованных в субъектах РФ: зона отдыха "Кукушкин пруд" в Коврове, "Сквер Родителям" в Вязниках и проект благоустройства площади Ленина в Киржаче.

В феврале этого года в области начнется голосование по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2023 году. Оно будет проходить, как и в прошлом году, онлайн на федеральной платформе. Жители региона смогут высказать свое мнение о том, какой объект должен появиться в их муниципальном образовании в первую очередь. Задача руководителей муниципалитетов − максимально информировать жителей о проведении голосования.

На реализацию федерального проекта в 2022 году в регионе планируется направить 480,3 миллиона рублей (из федерального бюджета - 418,5, областного - 37,8, местных бюджетов - 24 млн). На эти средства планируется благоустроить 35 дворовых территорий и 32 общественных пространства в 31 муниципальном образовании.