В Балашихе у наркодилера изъяли свыше двух килограммов мефедрона

Наркодилера задержали в Балашихе возле одного из домов на улице Молодой Ленинец. Им оказался 37-летний житель Луховицы.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что в его рюкзаке полицейские обнаружили 621 сверток с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что содержимое свертков является наркотическим средством - мефедроном. Общий вес изъятого порошка составил около двух килограммов. Наркотик задержанный должен был сбыть потенциальным клиентам через закладки.

Мужчина взят под стражу.