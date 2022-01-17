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Рубрика: Происшествия

В Костроме наградили парней, задержавших маньяков-педофилов

Текст: Антон Валагин ("Российская газета", Кострома)
Российская газета - Федеральный выпуск № 9(8657)
Следственный комитет России наградил благодарственными письмами Илью Абрамова и Владислава Астафьева - 4 января двое костромичей узнали на улице похитителей пятилетней девочки, не дали им скрыться и передали в руки полиции.

30-летнего Влада на поиски девочки позвал друг Илья - позвонил, рассказал о пропаже. Походив с полчаса вокруг места, где пропала Вероника Николаева, они встретили в Чернореченском проезде у гаражей двух мужчин. Тот, что постарше, был одет в дубленку, а ворот кофты натянул на воротник - точь-в-точь как похититель с видео в соцсетях. Парни остановили прохожих и принялись расспрашивать: кто они, откуда, знают ли про похищение ребенка, куда направляются.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
После убийства девочки в Костроме завели дело на полицейских

- Они ответили, что идут на площадь Конституции за курицей. Были трезвые, держались спокойно, - рассказал "РГ" Владислав Астафьев. - Когда я захотел их сфотографировать, старший по моей просьбе повернулся в профиль, как на фотороботе. Мы спросили у них документы - сказали, не взяли с собой. Предложили дойти с нами до отдела полиции - отказались.

Илья стал звонить в полицию. Через несколько минут Влад заметил проезжавшую по улице патрульную машину МВД и махнул ей. Машина остановилась, подошли полицейские. Они снова осмотрели парочку, спросили документы и забрали мужчин с собой. О том, что он помог задержать насильников и убийц, Астафьев узнал лишь на следующий день, из новостей. Попав в полицию, 45-летний Денис Герасимов и 24-летний Вадим Беляков тут же сознались в зверском убийстве ребенка. Истерзанное тело девочки нашли в комнате общежития, которую они снимали. В марте 2021 года Герасимов освободился из колонии, где отбывал срок за растление малолетнего и изготовление порнографии. Еще полтора года он должен был находиться под административным надзором.

Помимо расследования изнасилования и убийства малолетней Следственный комитет России возбудил дело о халатности полицейских, которые должны были присматривать за педофилом.

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