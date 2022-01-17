В Москве и области объявили "желтый" уровень опасности

В Москве, Подмосковье и большинстве других регионов Центрального федерального округа объявлен "желтый" уровень погодной опасности, причем он будет действовать как в понедельник, так и во вторник. Такие данные указаны на прогностической карте Гидрометцентра РФ.
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Среди причин для столичного региона указаны гололедица и местами сильный ветер с порывами 15-17 метров в секунду. Предупреждение по гололеду продолжит действовать до 12 часов 18 января, а вероятность сильного ветра сохранится до 21 часа того же дня.
Напомним, "желтый" уровень означает, что погода потенциально опасна.