В Москве и области объявили "желтый" уровень опасности

В Москве, Подмосковье и большинстве других регионов Центрального федерального округа объявлен "желтый" уровень погодной опасности, причем он будет действовать как в понедельник, так и во вторник. Такие данные указаны на прогностической карте Гидрометцентра РФ.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости