В Москве иномарка сбила женщину с ребенком

На юго-западе Москвы недалеко от МГУ иномарка сбила женщину с ребенком.

Как уточняет Telegram-канал столичного управления ГИБДД, женщина и ее 11-летняя дочь пересекали дорогу по переходу, где не было светофора. Водитель Subaru не смог вовремя остановиться и сбил обеих. Как впоследствии утверждал предполагаемый виновник ДТП, он "даже не знал", что здесь есть переход.

У девочки диагностирован ушиб грудной клетки, у женщины - подозрение на перелом позвоночника. Обе пострадавшие госпитализированы. С водителем работает оперативная группа. Прокуратура Москвы взяла под контроль расследование инцидента.