В Воронежской области ввели субсидию на газификацию жилья

Субсидию на газификацию жилья получили льготные категории населения Воронежской области. Отныне ей могут воспользоваться инвалиды боевых действий, фронтовики и их вдовы, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, труженики тыла, инвалиды и родители детей-инвалидов, а также семьи со среднедушевым уровнем дохода ниже прожиточного минимума.

Максимальный размер компенсации составляет 100 тысяч рублей, но не более фактических затрат. Эти деньги можно потратить на строительство вводного газопровода и внутридомовых газовых сетей, подключение дома к распределительным сетям, а также на покупку газового оборудования.

Есть и несколько условий. Субсидия на газификацию выдается на домовладение и только один раз - даже если в нем живут несколько человек, обладающих правом на ее получение. Оно должно принадлежать заявителю на праве собственности и являться местом его жительства. Дом должен быть включен в региональный план-график газификации. "Порядок предоставления субсидии разрабатывается департаментом социальной защиты, - рассказали "РГ" в правительстве региона.

Программой газификации области в 2022-2025 годах предусмотрено строительство межпоселковых газопроводов в нескольких районах, реконструкция и модернизация 13 газораспределительных станций. "Это создаст условия для подачи потребителям дополнительных объемов газа", - пояснили в "Газпроме". ПАО намерено потратить на эти цели 1,3 миллиарда рублей. Правительство региона же обязалось возвести газопроводы внутри населенных пунктов.