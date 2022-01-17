Власти Москвы расширили программу льготного лекарственного обеспечения

В Москве теперь можно получить льготные лекарства не только в государственных, но и в коммерческих аптеках. О запуске этого пилотного проекта на официальном портале столичного правительства заявила заммэра Анастасия Ракова.

Участвуют в проекте 312 пунктов 13 крупных сетей. Там принимаются электронные рецепты, заверенные цифровой подписью врача. Каждому рецепту соответствует QR-код. Адреса аптек, участвующих в проекте, отображены в приложении ЕМИАС. Там же можно заказать курьерскую доставку или получить информацию, в каком именно пункте есть нужный препарат.

Ранее льготные рецепты отоваривались только в государственных пунктах, подведомственных департаменту здравоохранения. Теперь возможности лекарственного обеспечения льготников значительно расширяются.